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«بريانكا تشوبرا» عن الحب: « لا أريد أن أرى أذرع الليل تحاوطني»

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بريانكا شوبرا

بريانكا تشوبرا

كتبت – إيمان محمود و نانيس البيلي

في آخر تدويناتها، تحدثت نجمة بوليوود الفنانة الهندية «بريانكا تشوبرا» عن الحب وكيف تنظر له، من خلال كلمات ربما اقتبستها من أحد أغاني الروك المعروفة.

وعبر حسابها بموقع تبادل الصور الشهير «إنستجرام»، قالت «بريانكا»: «الحب أعمى .. لا أريد أن أرى أذرع الليل تحاوطني بشدة».

«Love is blindness.. I don’t want to c.. Wrap the arms of the night tightly around me.. «Mumbai bound.

يذكر أن «Love is blindness» هي أغنية للفنان الأمريكي jack white من ألبوم Blunderbuss الذي صدر عام 2012، والحائز على جائزة «جرامي» لأفضل ألبوم للعام.

بريانكا شوبرا

 

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