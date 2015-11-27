مباحث المطار تلقى القبض على 40 هاربا من تنفيذ أحكام و3 قضايا مخدرات

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 40 هاربا ومطلوبًا لتنفيذ أحكام قضائية و3 آخرين من المترددين على المطار وبحوزتهم مواد مخدرة.

وأفاد مصدر بالمطار اليوم، الجمعة، أن اللواء طارق فتحى، مساعد وزير الداخلية، أمر بشن حملة أمنية داخل المطار بمشاركة جميع الإدارات العاملة فى المطار حيث قام اللواء عبد الناصر حامد، مدير مباحث المطار بوضع خطة للحملة بمشاركة اللواء أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التأمين بالمطار.

وأوضح المصدر أن العميد محمد صلاح، رئيس مباحث المطار، قام بقيادة مجموعة من ضباط البحث الجنائى بالمطار وذلك على جميع مخارج ومداخل المطار وداخل صالات السفر والوصول وداخل ساحات انتظار السيارات.

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 40 هاربا ومطلوبا لتنفيذ 59 حكما قضائيا بالإضافة إلى 3 من المترددين على المطار وبحوزتهم كمية من الأدوية المخدرة.