سفر وعودة 1151مصريا و ليبيا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

أنهت سلطات منفذ السلوم البري، سفر ووصول 1151 مصريين وليبيين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

قال مدير أمن مطروح اللواء هشام لطفي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 802 إلي الجانب الليبي، بينهم 231 مصريا و 571 ليبيا.

>كما تم إنهاء إجراءات وصول 449 مصريا، بينهم 321 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 28 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير الماضي، عقب تعرض 21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 103 ألف و 781 مصريا.

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