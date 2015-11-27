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بالصور.. وزير الآثار يتابع أعمال اكتشاف مقبرة نفرتيتى فى الأقصر

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بالصور.. وزير الآثار يتابع أعمال اكتشاف مقبرة نفرتيتى فى الأقصر بالصور.. وزير الآثار يتابع أعمال اكتشاف مقبرة نفرتيتى فى الأقصر
واصل الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، ظهر اليوم الجمعة، متابعة أعمال تطبيق نظرية العالم البريطانى نيكولاس ريفيز بوجود مقبرة "نفرتيتى" خلف مقبرة "توت عنخ آمون" فى وادى الملوك بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، عبر الأجهزة الحديثة والمتطورة والتى يستخدمها الخبراء فى الاكتشاف التاريخى.

وتقوم البعثة المكلفة بعملية البحث عن المقبرة برئاسة وزير الآثار بأعمالها، باستخدام جهاز الرادار المتطور، والذى يسهل عملية الكشف عن وجود مقبرة أو آثار خلف مقبرة "توت عنخ آمون" من عدمه عبر الأشعة التى يخرجها الرادار خلف الحائط، كما أنه يتم عمل تحليلات معينة على مدار الساعة للتأكد من سير العمل فى الطريق الصحيح من عدمه.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح الدماطى، خلال عملية البحث عن مقبرة نفرتيتى، أن كل عمل يساعد فى الكشف عن الحضارة الفرعونية القديمة لابد أن ندعمه بصورة تليق بمصر أمام العالم أجمع، ونحن خلف العالم نيكولاس ريفيز لتطبيق نظريته حتى النهاية، ونتمنى أن تكون الأعمال مصاحبة لكشف تاريخى حقيقى فى القريب العاجل".

ومن المقرر أن يغادر وزير الآثار محافظة الأقصر متوجها إلى القاهرة، مساء اليوم ويعود عقب انتهاء البعثة الدولية التى يرافقها خبراء الآثار المصريون من أعمالها، لإعلان النتائج الخاصة بعملية البحث عن المقبرة فى مؤتمر صحفى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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