بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بالمشروعات الجديدة فى مدينة طيبة

تفقد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الجمعة، عدد من المشروعات التى يجرى تنفيذها بمدينة طيبة، وتابع مع رئيس جهاز المدينة المهندس أشرف فتحى، مراحل تنفيذ مشروعات الإسكان والتوسعات التى تتم بالمدينة، والخطط المستقبلية لإقامة مشروعات، واستغلال المساحات الواسعة من الأراضى لتنفيذ مشروعات ذات نفع عام، مشيدًا فى هذا الصدد بالجهود المبذولة لتنمية المدينة وتطويرها والإنجازات التى تم تحقيقها من خلال التوسع فى إنشاء الوحدات السكنية ومشروعات التنمية بطيبة الجديدة.

وأعلن رئيس جهاز مدينة طيبة المهندس أشرف فتحى، عن عدة مشروعات يجرى تنفيذها، ومنها مشروعات التوسع فى وحدات الإسكان، ويشمل المرحلة الأولى، والتى تتضمن إنشاء 174 عمارة سكنية، والمرحلة الثانية وتشمل إنشاء 114 عمارة، ليصبح إجمالى العمارات 288 لتنفيذ 6912 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة"، كما شملت قائمة المشروعات الجديدة، إنشاء سوق تجارى ومركز شباب ونقطة شرطة، وعدد من الخدمات الأخرى.

وأضاف رئيس المدينة أنه تمت الموافقة على إقامة مجمع مدارس على مساحة 3 ونصف فدان، بالإضافة إلى الموافقة على توسعات جامعة الأزهر من خلال الأرض المخصصة لإقامة كليتين للطب والصيدلة، وتوسعات مستشفى "شفاء الأورمان"، وتسليم 2 ونصف فدان لأحد المستثمرين لإقامة معهد خاص، فضلا عن مشروعات تطوير الطرق من خلال إزدواج طريق المدخل الشرقى "طيبة – قنا" الصحراوى بطول 5 كيلو، بجانب مشروعات أخرى تنموية مستقبلية من خلال خطة استراتيجية تتضمن إنشاء حدائق عامة بعدد 3 حدائق، وملاعب كرة قدم خماسى، ومكتبة، ومركز ثقافى، وكذلك التوسع فى إنشاء الوحدات السكنية.

وأشار فتحى إلى أنه تم إدراج نحو 526 مليون جنيه ونصف بخطة المدينة للعام المالى 2015 / 2016 لتنفيذ عدة مشروعات، واستكمال مشروعات أخرى فى مجال الإسكان، والخدمات، والمرافق، والطرق، ومشروعات التنمية المستدامة.



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