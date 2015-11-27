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التحفظ على 3 من شرطة بلبيس لتسليمهم سيارة لمالكها مقابل "رشوة" 1500 جنيه

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التحفظ على 3 من شرطة بلبيس لتسليمهم سيارة لمالكها مقابل "رشوة" 1500 جنيه التحفظ على 3 من شرطة بلبيس لتسليمهم سيارة لمالكها مقابل "رشوة" 1500 جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس، اليوم، من التحفظ 3 من أفراد الشرطة وهم رقيبين وخفير نظامى، وذلك لقيامهم باستغلال وظيفتهم للتربح وتسليمهم سيارة متحفظ عليها بوحدة مرور بلبيس لمالكها مقابل 1500 جنيه، وتم إخطار نيابة بلبيس العامة للتحقيق، برئاسة المستشار أمير المؤمنين وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام مأمور مركز شرطة بلبيس العميد سمير أبو روضة بالتحفظ على عسكريين وخفير نظامى من قوة المركز، وذلك بعد أن اكتشف قيامهم باستغلال وظيفتهم للتربح.

وأفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية الأمن، أنه أثناء عرض سيارة ميكروباص على وحدة مرور بلبيس، لإنهاء إجراءات ترخيصها، تبين عدم عودتها لمنطقة أرض الوزارة بطريق بلبيس– العاشر، المكان الذى فيه حجز السيارات المضبوطة من قبل وحدة المرور. وخاصة أنها كانت من ضمن الأحراز.

وتبين أن "محمد.الـ"، مالك السيارة، اتفق مع كل من "ح ع الـ" رقيب أول بمركز بلبيس و"ح ع" رقيب أول بالمركز، و"الـ. ب" خفير نظامى من قوة المركز، بتسهيل حصوله على السيارة مقابل دفع مبلغ 1500 جنيه لهم.

وتبين من التحريات قيام المشكو فى حقهم بالحصول على 1500 جنيه وتسليمه السيارة. وتبين من التحقيقات أن المأمور علم بالواقعة واكتشف أن السيارة لم يتم إعادتها إلى أرض الوزارة، وخاصة أنها كانت متحفظ عليها طبقا لمخالفة مرورية.

تم ضبط الرقيبين والخفير ومالك السيارة والسيارة واعترف مالك السيارة فى محضر الشرطة بدفع 1500 جنيه للرقيبين والخفير، مقابل تسهيل حصوله على السيارة المحجوزة منذ فترة بأرض الوزارة على خلفية مخالفة مرورية. وتم تحرير المحضر رقم 12868 إدارى مركز بلبيس وجار العرض على النيابة العامة.

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مصر 365