ضبط مسجل شقى خطر بحوزته 1.5 كيلو حشيش و100 ألف جنيه بالغردقة

تمكن فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمدينة الغردقة اليوم، الجمعة، من ضبط مسجل شقى خطر بعد أعداد كمين له وضبطه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة الحشيش والأفيون ومبلغ مالى كبير حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى العقيد مروان العيسوى، رئيس منطقة قنا لمكافحة المخدرات، إخطارا من الرائد علاء حجاج رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالغردقة يفيد القاء القبض على المدعو " عماد. س " 31 سنة مسجل شقى خطر فئة ب وسبق اتهامه فى العديد من قضايا القتل وهتك العرض والمخدرات وبحوزته 12 طربه من مخدر الحشيش تزن كيلو ومائتين جرام وكذا 50 جراما من مخدر الأفيون.. ومبلغ مالى و قدره 100000 جنيه وهاتف محمول عند قيادته السيارة رقم ط ر ا 8892 وذلك فى كمين أعد له خلف مستشفى البحر الأحمر.

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