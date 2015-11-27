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مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بالبحيرة

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مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بالبحيرة مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة نقل بالبحيرة
لقى اليوم، الجمعة، شخص مصرعه وأصيب آخر جراء حادث تصادم بطريق المحمودية أبوهواش ( فرعى ) أمام قرية ليديا دائرة مركز شرطة المحمودية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ل ف أ 3875 " نقل " قيادة محمد محمد أحمد " صاحب مكتب استيراد ومقيم فوه كفرالشيخ، مع دراجة بخارية "موتوسيكل" بدون لوحات، "قيادة محمد الشحات عبدالعزيز"، عامل ومقيم عزبة عبدالجواد حسين دائرة المركز.

أثناء سير الدراجة البخارية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة التى تصادف سيرها فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه "أحمد عادل محمد"، طالب ومقيم بذات الناحية بكسور واشتباه بنزيف بالبطن، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام والمصاب لمستشفى دمنهور للعلاج، وتحرر المحضر 15976 /2015 جنح المركز.

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مصر 365