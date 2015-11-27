بالصور.. مظاهرة أمام "القائد ابراهيم" تضامنا مع ضحايا العمل الإرهابى بالعريش

نظم متظاهرو القائد ابراهيم وقفة عقب انتهاء صلاة الجمعة بساحة المسجد، شاركت فيها حملة " تحيا مصر الشبابية" و"رابطة الناصريين بالإسكندرية"، وذلك للتضامن مع ضحايا العريش ودعم السياحة فى شرم الشيخ.إعلان - Ads إعلان - Ads
حيث رفع المتظاهرون لافتات وصور ضحايا العمل الإرهابى وأدانوا الأعمال الإجرامية للإرهاب الأسود، كما رفعوا علم مصر وعلم فرنسا وعلم روسيا، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، و رددوا هتافات " تحيا مصر"، وأكدوا على دعم الرئيس السيسى فى الحرب ضد الارهاب، كما تقدموا بالشكر لكل الدول العربية التى تقف بجانب مصر .
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