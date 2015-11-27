بالصور.. مظاهرة أمام "القائد ابراهيم" تضامنا مع ضحايا العمل الإرهابى بالعريش

نظم متظاهرو القائد ابراهيم وقفة عقب انتهاء صلاة الجمعة بساحة المسجد، شاركت فيها حملة " تحيا مصر الشبابية" و"رابطة الناصريين بالإسكندرية"، وذلك للتضامن مع ضحايا العريش ودعم السياحة فى شرم الشيخ.

حيث رفع المتظاهرون لافتات وصور ضحايا العمل الإرهابى وأدانوا الأعمال الإجرامية للإرهاب الأسود، كما رفعوا علم مصر وعلم فرنسا وعلم روسيا، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، و رددوا هتافات " تحيا مصر"، وأكدوا على دعم الرئيس السيسى فى الحرب ضد الارهاب، كما تقدموا بالشكر لكل الدول العربية التى تقف بجانب مصر .



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