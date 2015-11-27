أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مظاهرة أمام "القائد ابراهيم" تضامنا مع ضحايا العمل الإرهابى بالعريش

Google+ Print
بالصور.. مظاهرة أمام "القائد ابراهيم" تضامنا مع ضحايا العمل الإرهابى بالعريش بالصور.. مظاهرة أمام "القائد ابراهيم" تضامنا مع ضحايا العمل الإرهابى بالعريش
نظم متظاهرو القائد ابراهيم وقفة عقب انتهاء صلاة الجمعة بساحة المسجد، شاركت فيها حملة " تحيا الشبابية" و"رابطة الناصريين بالإسكندرية"، وذلك للتضامن مع ضحايا العريش ودعم السياحة فى شرم الشيخ.

حيث رفع المتظاهرون لافتات وصور ضحايا العمل الإرهابى وأدانوا الأعمال الإجرامية للإرهاب الأسود، كما رفعوا علم مصر وعلم فرنسا وعلم روسيا، وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى، و رددوا هتافات " تحيا مصر"، وأكدوا على دعم الرئيس السيسى فى الحرب ضد الارهاب، كما تقدموا بالشكر لكل الدول العربية التى تقف بجانب مصر .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا