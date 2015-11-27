عدم اتباع نظام غذائى والرياضة يهددان حياة مريض السكر

السكر، من الأمراض التى يصاب بها الكثيرون وينتج عنه العديد من المضاعفات، ولكن وجد أن ممارسة الرياضة وإتباع نظام غذائى من الأسباب المهمة فى العلاج من المرض.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن الرجال المصابين بمرض السكر أكثر عرضة للوفاة، نتيجة لمماطلتهم فى اتباع نظام غذائى.

ونظرا لتوصيات محددة، وجد العلماء أن النساء أقل عرضة للوفاة بنسبة 30% من الأسباب المتصلة بالسكرى وهى إتباعهم نظام غذائى وممارسة التمارين الرياضية، والتى تعد رعاية روتينية لمرضى السكر، ولكن نفس النصيحة مقدمة للرجال لكنهم يماطلون، وبالتالى ليس لها تأثير على معدلات الوفاة.

وقالت الدكتورة Dr Marlene Krag من جامعة كوبنهاجن، المنظمة لرعاية مرضى السكر إنها تحرص على تزويد النساء بالاهتمام والدعم الكبير لمساعدتهم على الالتزام بخطط العلاج، مشيرة إلى أن المرأة تقبل المرض وتتأقلم مع المرض بشكل أكثر سهولةن والتى قد تؤثر على النتائج على المدى البعيد.

ومن ناحية أخرى، أضافت أن الرجولة ربما تخطت مرض السكر، مطالبين النظر فى الرجولة مرة أخرى وتغيير نمط الحياة اليومية، وفى الأساس أن النهج المنظم لرعاية مرضى السكر، من الرجال يكون ضد الثقة الذاتية بالتعلم بدلا من الإدارة الذاتية.

وحسب ما جاء فى التقرير أن الدراسات التى أجريت كانت مصممة على توفير العلاج عن طريق ممارسة الرياضة وإتباع النظام الغذائى للمرضى بين عام 1989و1995.