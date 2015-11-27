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مفاجأة.. منفذ عملية فندق القضاة بالعريش من مؤيدى البرادعى ويكره الإسلاميين

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مفاجأة.. منفذ عملية فندق القضاة بالعريش من مؤيدى البرادعى ويكره الإسلاميين مفاجأة.. منفذ عملية فندق القضاة بالعريش من مؤيدى البرادعى ويكره الإسلاميين
فى مفاجأة فجرها عدد من أصدقاء وجيران عمرو عبد الفتاح، أو ما يعرف باسم "أبو وضاء المهاجر"، كما يطلق عليه من قبل دواعش سيناء، وأحد منفذى هجوم فندق العريش، والذى كان يتواجد فيه عدد من القضاء وقوات الشرطة، حينما أكدوا ان عمرو كان يسكن فى منطقة مدينة نصر، هو وعمر صديقه الثانى والذى اشترك معه فى العملية الانتحارية وكان يطلق على نفسه "أبو حمزة المهاجر"، بأنهما اختفيا من منزلهما منذ 6 اشهر، وانهما كانا من اتباع الدكتور محمد البرادعى.

وبحسب المعلومات المتوفرة من خلال أصدقائهما وجيرانهما حسبما أكدوا، أن الاول "عمرو" كان من انصار الدكتور محمد البرادعى، وكان يكره الاسلاميين بشكل شديد، وأنه كان يعانى من بعض المشاكل النفسية خلال الفترة الاخيرة، وقالوا أن عمرو الذى قام بتفجير نفسه بحزام ناسف فى القضاة، لم يكن له علاقة من قبل بالجماعات الجهادية.

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