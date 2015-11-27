فيديو|إنجي أنور تنتقد زيارة البابا تواضرس للقدس وتعرض تصريحاته السابقة حول رفض التطبيع

انتقدت الإعلامية إنجي أنور زيارة البابا تواضروس إلى القدس، وعرضت خلال برنامجها البيت بيتك على قناة “تن” الفضائية، تصريحات سابقة للبابا، في أحدى العظات السابقة، والتي أكد فيها انه لا يوافق على زيارة القدس، موضحا انه في حال زيارته القدس سوف يزورها مع جميع اخواتنا المصريين، مشيرًا إلى انه يوجد تطبيع بنين الحكومات ولكن لا يوجد تطبيع شعبي.

جاء ذلك على خلفية زيارة البابا تواضرس، مع وفد كنسى رفيع إلى القدس عبر تل أبيب فى أول زيارة لشخصية تعتلى كرسى البابوية المصرية منذ عشرات السنين للمشاركة فى جنازة الأنبا “ابرام” مطران القدس والشرق الأدنى (دول الخليج) الذي وافته المنية أمس.