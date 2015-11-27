«نادر نورالدين» يعلن ترشحه لمنصب نقيب الزراعيين

كتبت – نانيس البيلي

أعلن الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، ترشحه لمنصب نقيب الزراعيين في الدورة القادمة المقرر أن تبدأ يناير المقبل.

وعبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كتب «نورالدين» قائلاً: «توكلت على الله، قررت الترشح لمنصب نقيب الزراعيين في دورته القادم التي ستبدأ يناير القادم بعد أن تدهورت أحوال النقابة وتدنت مواردها المالية وتوقف صرف معاشات الزراعيين منذ ثلاث سنوات رغم قلتها، وأصبحت الساحة الزراعية مخصصة فقط لنقابات الفلاحين دون الزراعيين ووجودنا معا يدعم القطاع الزراعي، وبالتالي هناك حاجة ماسة لشحص قوي علمي صاحب اسم محترم قادر على أن يعيد لنقابة الزراعيين قوتها ومكانتها وتواجدها ويحسن تدبير مواردها ورعاية أفرادها وشيوخها .. ترشحت لأخدم لا لأن أستفيد».

وتجري انتخابات النقابة العامة للزراعين على 36 مقعد متضمنين، مقعد للنقيب، ومقعدين للوكلاء، وثلاث مقاعد على مستوى الجهورية، ومقعدين على كل أقليم.

وتجرى انتخابات مجالس نقابة المهن الزراعية كل 4 سنوات، والمقررة اجرائها 28 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية الفرز.