ضبط 5 موظفين بـ"تضامن سوهاج" زوروا شهادات طبية لحصول المواطنين على معاش

تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد حسام حامد رئيس القسم بإشراف العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على 5 موظفين عموميين مطلوب ضبطهم فى واقعة المحضر 2733 جنح مركز ساقلتة، لسابقة اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى واستقطاب المواطنين الراغبين فى الحصول على معاش ضمان اجتماعى وتقاضى مبالغ مالية منهم، تتراوح ما بين "ثلاثة إلـى خمسة آلاف جنيه"، واصطناع شهادات طبية مزورة منسوب صدورها للقومسيون الطبى العام بسوهاج بأسماء بعض المواطنين تفيد ـ على خلاف الحقيقة ـ وجود حالات مرضية لديهم واستحقاقهم لمعاش الضمان الاجتماعى.

ترجع الواقعة مايو 2015 عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم محافحة جرائم الأموال العامة، مفادها انتشار ظاهرة حصول العديد من المواطنين على معاشات ضمان اجتماعى بدون وجه حق، بإدارة ساقلتة الاجتماعية ووحداتها المختلفة، بتزوير الفحص الطبى وإثبات أن لديهم حالات مرضية وإعاقة على غير الحقيقة، للحصول على معاش الضمان بالتزوير.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حسام حامد رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف وكيل الفرع، وتوصلت الجهود إلى قيام "ك أ ع ع"، وشهرته "الملاح" 46 عاما عاطل، و"م ج ح" موظف بقسم الضمان الاجتماعى بإدارة ساقلتة الاجتماعية، بتكوين تشكيل عصابى؛ ضم "ع ك ش" موظف سابق بالوحدة الاجتماعية بقرية الجلاوية، و"أ م أ" موظف بوحدة ساقلتة الاجتماعية، و"م م ع" رئيس وحدة اجتماعية، و"أ أ ع" رئيس وحدة اجتماعية تابعين لإدارة ساقلتة الاجتماعية، و"ى ل ع" رئيس قسم الحسابات بمستشفى سوهاج العام، و"ج ث أ" مسعف بإسعاف ساقلتة، يقومون باستقطاب المواطنين الراغبين فى الحصول على معاش ضمان اجتماعى بدون وجه حق مقابل تقاضيهم مبالغ مالية، ما بين 3 و4 آلاف جنيه للفرد واصطناع شهادات طبية مزورة بأسماء هؤلاء المواطنين منسوب صدورها إلى القمسيون الطبى العام، ومثبت بها وجود حالات عجز مرضى وإعاقة وحصولهم على معاش ضمان اجتماعى، فى المقابل وبلغت جملة من تم حصره والتوصل إليه 128 شهادة قمسيون طبى مزورة.

وتوصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة أيضًا إلى أن المتهم الأول والسابع والثامن مهمتهم تزوير الشهادات وتقديمها لمسئول الضمان الاجتماعى، أما المتهم الثانى فى القضية فهو يتولى توزيعها على رؤساء وحدات الضمان الاجتماعى بإدارة ساقلتة الاجتماعية.

كما تقدم للشهادة فى تلك الواقعة ع م ع 40 عامًا رئيس وحدة ضمان اجتماعى، وم أ ع 54 عاما مدير إدارة ساقلتة الاجتماعية، وى أ م ب، 40 عاما، مدرس، وأ م ع م، 56 عاما، عامل وتم التحفظ على المستندات والشهادات المزورة.

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