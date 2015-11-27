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الكرملين: أردوغان طلب لقاء الرئيس بوتين فى باريس الاثنين المقبل

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الكرملين: أردوغان طلب لقاء الرئيس بوتين فى باريس الاثنين المقبل الكرملين: أردوغان طلب لقاء الرئيس بوتين فى باريس الاثنين المقبل
أعلن الكرملين أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان طلب لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى باريس يوم الاثنين المقبل، فيما أكد الكرملين أن الغرب غير مستعد للعمل مع روسيا فى إطار تحالف ضد تنظيم داعش الإرهابى، وفق ما نقلت قناة العربية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أوصت، أمس الخميس، مواطنيها الموجودين فى تركيا بالعودة إلى بلادهم، وطالبت فى بيان نشرته على موقعها الرسمى مواطنيها بعدم الذهاب إلى تركيا بذريعة "وجود تهديدات إرهابية".

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