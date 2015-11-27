وسائل الإعلام الروسية تنشر صورة لنجل أردوغان بصحبة قيادات "داعش"

نشرت وسائل الإعلام الروسية صورة لـ"نجل أردوغان" وهو يقف مع قادة تنظيم داعش الإرهابى، مشيرة إلى أن عائلة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لديها علاقات وثيقة مع تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأوضحت وسائل الإعلام الروسية أن تركيا تشترى النفط من تنظيم داعش الإرهابى، مما يساعد الإرهابيين، وأن هذا ما يدل عليه ظهور صور نجل الرئيس التركى بلال أردوغان، يحتضن قادة تنظيم الإرهابى.

وأكدت وسائل الإعلام الروسية أن هناك تكهنات بأن نجل الرئيس متورط مباشرة فى قطاع النفط فى السوق السوداء مع الإرهابيين.

وذكرت المواقع الروسية أن ابنة الرئيس التركى سمية أردوغان قامت بتجهيز مستشفى بالقرب من الحدود السورية لعلاج الجرحى التابعين لتنظيم داعش.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قال فى مؤتمر صحفى أمس أنه وفقا لاستطلاع الأقمار الصناعية، يقوم تنظيم "داعش" بنقل النفط المنتج فى الأراضى المحتلة فى سوريا إلى تركيا.

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