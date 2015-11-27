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طائرات تركيا تتوقف عن المشاركة بضربات تحالف أمريكا بسوريا خوفاً من روسيا

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طائرات تركيا تتوقف عن المشاركة بضربات تحالف أمريكا بسوريا خوفاً من روسيا طائرات تركيا تتوقف عن المشاركة بضربات تحالف أمريكا بسوريا خوفاً من روسيا
توقفت الطائرات التركية عن المشاركة فى ضربات التحالف الدولى لقصف داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الخوف من صواريخ الدفاع الجوى الروسية "إس – 400"، والتى قامت روسيا بنشرها فى الأراضى السورية.

وأوضحت صحيفة حريت التركية نقلاً عن مصادر أن تركيا أوقفت العمليات الجوية فوق أراضى سوريا في إطار عمليات التحالف الدولي ضد "داعش"، بعد حادث أسقطت فيه طائرة روسية من طراز سو – 24.

يذكر أن موسكو زودت القاعدة الجوية السورية فى مطار "حميميم" بصواريخ الدفاع الجوى "إس – 400"، لتأمين الطائرات الروسية المشاركة فى ضرب داعش.

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