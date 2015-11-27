طائرات تركيا تتوقف عن المشاركة بضربات تحالف أمريكا بسوريا خوفاً من روسيا

توقفت الطائرات التركية عن المشاركة فى ضربات التحالف الدولى لقصف داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الخوف من صواريخ الدفاع الجوى الروسية "إس – 400"، والتى قامت روسيا بنشرها فى الأراضى السورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضحت صحيفة حريت التركية نقلاً عن مصادر أن تركيا أوقفت العمليات الجوية فوق أراضى سوريا في إطار عمليات التحالف الدولي ضد "داعش"، بعد حادث أسقطت فيه طائرة روسية من طراز سو – 24.
يذكر أن موسكو زودت القاعدة الجوية السورية فى مطار "حميميم" بصواريخ الدفاع الجوى "إس – 400"، لتأمين الطائرات الروسية المشاركة فى ضرب داعش.