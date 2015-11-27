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إيران تعلن امتلاك 14 مستودعا للصواريخ تحت الأرض على عمق 500 متر

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إيران تعلن امتلاك 14 مستودعا للصواريخ تحت الأرض على عمق 500 متر إيران تعلن امتلاك 14 مستودعا للصواريخ تحت الأرض على عمق 500 متر
كشف المستشار الأعلى لقائد فيلق القدس العميد كريم بور أن إيران تمتلك 14 مستودعا للصواريخ على عمق من 30 إلى 500 متر تحت الأرض. ووفقا لوكالة أنباء فارس، حذر العميد كريم بور من أن أى صاروخ يتم إطلاقه تجاه إيران من قبل أى بلد فإن المراكز الصاروخية الإيرانية ستستهدف تلقائيا المراكز المهمة للبلد المهاجم.

واعتبر العميد كريم بور أن انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة سيؤدى إلى القضاء على كافة أشكال التشدد من القاعدة والنصرة، وعلى أحلام إعادة الإمبراطورية العثمانية بزعمامة أحفاد أتاتورك.

وأضاف "بور"، فى المستقبل القريب مهمة الإمبراطورية العثمانية التى كانت تنوى الهمينة على الشرق الأوسط وجرى التصدى لها من قبل سوريا ستزحف إلى أوروبا الشرقية، متوقعا أن داعش والعصابات المماثلة سيتم القضاء عليها.

وأشار إلى امتلاك إيران التكنولوجيا المتطورة فى العلوم الجوية والفضائية والنووية والجينية، مبينا أن إيران حققت اكتشافات كثيرة فى مجالات هذه العلوم.

ولفت المستشار الأعلى لقائد فيلق القدس إلى تصريحات المرشد الأعلى للثورة الإسلامية والذى حذر إسرائيل إذا ارتكبت أى حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن تل أبيب وحيفا ستتحولان إلى ركام.

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