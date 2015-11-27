ضبط 8 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص وإعدام 52 كلبا ضالا فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 8 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة متهمين، فى حملة أمنية مكبرة شنتها المديرية لضبط الخارجين على القانون.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن المنيا، إخطارا بضبط 8 قطع أسلحة نارية بدون ترخيص بحوزة 8 متهمين بقصد الاتجار، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

كما تمكنت شرطة المرافق من تحرير 200 محضر مخالفة متنوعة، من بينها إعدام 52 كلبا ضالا بمختلف مراكز محافظة المنيا.

فيما أسفرت نتائج الحملة أيضا عن ضبط 1882 مخالفة مرورية متنوعة منها 33 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية. فيما تمكن رجال المباحث من ضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره أمام النيابة العامة فى قضية شروع فى قتل إلى جانب تمكن الحملة من ضبط 3 قضايا مواد مخدرة و72 قضية تموينية متنوعة منها 24 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و13 عدم حمل شهادة صحية و4 قضايا إدارة محل بدون ترخيص و4 قضية عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صلاحة للاستهلاك و3 قضية عرض سلع مجهولة المصدر.