إسرائيل تعلن فتح أول مقر رسمي لها في «أبو ظبي»

ترجمة: إيمان محمود

قال دبلوماسيون إسرائيليون، اليوم الجمعة، إن اسرائيل تعتزم فتح ممثلية دبلوماسية عبر مكاتب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في أبو ظبي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تمركز مسؤول في وزارة الخارجية الاسرائيلية بشكل دائم في دولة الإمارات، حسبما ذكرت “رويترز”.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ايمانويل نحشون، تفاصيل عن زيارة سرية قام بها مدير عام الخارجية “الإسرائيلية”، دوري جولد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، والذي تم فيها الاتفاق على فتح الممثلية الإسرائيلية.

وكما نقلت صحيفة “رويترز” عن “هارتس” العبرية أن “جولد” التقى مدير عام الوكالة الدولية عدنان أمين، في إطار اجتماع المجلس العام للوكالة، وبحث معه مسألة فتح ممثلية “إسرائيلية” عبر الوكالة الدولية”، ومكث جولد في الإمارات ثلاثة أيام.

وأعلنت الخارجية الاسرائيلية عن تعيين الدبلوماسي الإسرائيلي رامي حتان، رئيسًا للممثلية الإسرائيلية في ابو ظبي، ومن المتوقع أن يتوجه حتان إلى الإمارات المتحدة قريبًا.