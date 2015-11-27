محمد فايق يدعو المجتمع الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية

أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذى أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ 29 من نوفمبر 1977م، ليتوافق مع صدور قرارالأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947، والذي يقضي بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين: ” عـربيـة – ويـهوديـة مع تدويل القدس “، على أن تحقيق السلام العادل والشامل، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو أساس حل القضية الفلسطينية.

وشدد ” فايق “، على ضرورة دعم حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ” القدس الشرقية “، مضيفًا أن توفير الحماية له أصبح ضرورةً في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها يوميًا من جانب سلطة الاحتلال الإسرائيلي، باعتبارها المسئول الأول عن حماية الشعب الفلسطيني وفقًا لاتفاقيات ” جنيف “.

ودعا رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل وقف إسرائيل عن ممارستها غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياسة الاستيطان.