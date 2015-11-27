أخبار عاجلة

السيسي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية للولايات المتحدة -
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس -
حوار| هاجر الأولى في اختبارات الحكام: نفسي أحكم دولي.. وأهلاوية حتى النخاع -
محمد حلمي يرد على شيكابالا ويوجه رسالة للاعبي الزمالك: مش أنا -
مسؤول روسي: سنطلب جلسة بمجلس الأمن إثر الضربة الأمريكية على سوريا -
بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات -
سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بي.بي.سى: أعضاء فى حزب العمال البريطانى قد يستقيلون بسبب الضربات فى سوريا

Google+ Print
بي.بي.سى: أعضاء فى حزب العمال البريطانى قد يستقيلون بسبب الضربات فى سوريا بي.بي.سى: أعضاء فى حزب العمال البريطانى قد يستقيلون بسبب الضربات فى سوريا
قالت بي.بي.سى اليوم الجمعة إن عددا من كبار أعضاء حزب العمال البريطانى المعارض قد يستقيلون اذا أجبروا على التصويت بما يتفق مع وجهة نظر زعيم الحزب الذى يعارض مد الضربات الجوية التى تشنها بريطانيا فى العراق الى سوريا.

وذكرت أن عضوا لم تكشف عن هويته فى حكومة الظل لزعيم حزب العمال جيريمى كوربين حذر من ان البعض قد يستقيل بعد ان أعلن كوربين انه لا يستطيع تأييد رأى بضرورة قصف تنظيم داعش فى سوريا.

وقال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أمس الخميس إن الوقت قد حان للانضمام للضربات الجوية ضد متشددى تنظيم داعش فى سوريا لأن بريطانيا لا يمكن أن "تترك مهمة أمنها لدول أخرى".

وخسر كاميرون تصويتا على شن غارات ضد قوات الرئيس السورى بشار الأسد فى 2013 ويتعين عليه إقناع عدد من الأعضاء القلقين فى حزبه- المحافظين- وفى حزب العمال المعارض بدعمه من أجل ضمان تأييد البرلمان لعمل عسكري.

وكتب زعيم حزب العمال وهو نشط قديم مناهض للحرب لنواب حزبه فى البرلمان أمس الخميس قائلا ان رئيس الوزراء المحافظ لم يقدم قضية مقنعة وانه لن يستطيع تأييد هذا التحرك وهو رأى لا يتفق معه فيه عدد من أعضاء حكومة الظل العمالية.

وأمس الخميس قال جون مكدونيل المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال البريطانى إن الحزب المعارض يدرس السماح لنوابه بالتصويت كما يريدون على خطة رئيس الوزراء المحافظ كاميرون لمد الضربات الجوية البريطانية إلى سوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى