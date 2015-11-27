بي.بي.سى: أعضاء فى حزب العمال البريطانى قد يستقيلون بسبب الضربات فى سوريا

قالت بي.بي.سى اليوم الجمعة إن عددا من كبار أعضاء حزب العمال البريطانى المعارض قد يستقيلون اذا أجبروا على التصويت بما يتفق مع وجهة نظر زعيم الحزب الذى يعارض مد الضربات الجوية التى تشنها بريطانيا فى العراق الى سوريا.

وذكرت أن عضوا لم تكشف عن هويته فى حكومة الظل لزعيم حزب العمال جيريمى كوربين حذر من ان البعض قد يستقيل بعد ان أعلن كوربين انه لا يستطيع تأييد رأى الحكومة بضرورة قصف تنظيم داعش فى سوريا.

وقال رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أمس الخميس إن الوقت قد حان للانضمام للضربات الجوية ضد متشددى تنظيم داعش فى سوريا لأن بريطانيا لا يمكن أن "تترك مهمة أمنها لدول أخرى".

وخسر كاميرون تصويتا على شن غارات ضد قوات الرئيس السورى بشار الأسد فى 2013 ويتعين عليه إقناع عدد من الأعضاء القلقين فى حزبه- المحافظين- وفى حزب العمال المعارض بدعمه من أجل ضمان تأييد البرلمان لعمل عسكري.

وكتب زعيم حزب العمال وهو نشط قديم مناهض للحرب لنواب حزبه فى البرلمان أمس الخميس قائلا ان رئيس الوزراء المحافظ لم يقدم قضية مقنعة وانه لن يستطيع تأييد هذا التحرك وهو رأى لا يتفق معه فيه عدد من أعضاء حكومة الظل العمالية.

وأمس الخميس قال جون مكدونيل المتحدث باسم الشؤون المالية لحزب العمال البريطانى إن الحزب المعارض يدرس السماح لنوابه بالتصويت كما يريدون على خطة رئيس الوزراء المحافظ كاميرون لمد الضربات الجوية البريطانية إلى سوريا.