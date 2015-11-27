الحماية المدنية بسوهاج تسيطر على حريق شب بــ 3 منازل دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير إدارة الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بناحية عزبة رضوان دائرة مركز سوهاج بمنزل، وامتد لمنزلين آخرين دون حدوث خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عبدالمجيد رضوان مفتش مباحث المنطقة المركزية والرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك صابر أحمد السيد 45 عاما عامل زراعي ويقيم بذات الناحية وامتد لمنزلين متجاورين ملك غازي عبده حسين 40 عاما عامل زراعي وصالح عبد الباسط أبو زيد 34 عاما عامل زراعي ويقيمان بذات الناحية، ولم ينتج عن الحريق إصابات أو وفيات، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من العروق الخشبية والبوص و بسؤال المذكورين أيدوا ما جاء بالفحص ورجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي نتيجة توصيلات.

أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة و كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة و تحرر عن ذلك المحضر رقم 4505 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.