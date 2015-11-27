محافظ دمياط: تعديل مسارات المرافق الخدمى لرفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة

قال الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، إن مشروع تعديل مسار المرافق الخدمى يأتى ضمن الجهود التى تبذلها المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة بداية من مثلث الديبة شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة شمال غربى بحيرة المنزلة، والذى يمثل مطلبًا ملحًا للعديد من صيادى البحيرة، والذين عانوا طويلًا من ضعف كفاءة المياه، مما أثر على معدل إنتاجية الفدان.

واستعرض المحافظ عملية تعديل الرسومات التى أعدها استشاريو المشروع من مواسير إلى عمل (Box section) وتقليل زاوية الميل 5% وفقا لما طلبه استشاريو المشروع، ما قد يزيد الطول من 36م إلى 130م مع تكليف الهيئة العامة للثروة السمكية باتخاذ الإجراءات والمخاطبات وإرسال الخرائط إلى الجهات المعنية بالتنفيذ لتوقيع المسارات عليها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقى الذى عقده المحافظ باستشاريى المشروع من الرى والثروة السمكية ومديرى الإدارات المعنية بالمحافظة لدفع العمل بالمشروع، وإزالة المعوقات التى تعترض التنفيذ، حيث تم الاتفاق على استصدار موافقة المهندس وزير الزراعة على تخصيص 9 أفدنة، و22 قيراطًا لصالح مشروعات المنفعة العامة لتنفيذ المشروع، كما اتصل المحافظ مباشرة بوزير الرى لطلب إعفاء المشروع من التأمين والرسوم باعتباره من مشروعات النفع العام، كما تم تحرير محضر بين جميع الجهات ذات الصلة لتعديل مسارات المرافق الخدمية بما يتفق ومنسوب عمل المشروع.