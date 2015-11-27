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محافظ المنيا: إقامة محطة للغاز الطبيعى بموقع مطار مبارك بمدينة ملوى

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محافظ المنيا: إقامة محطة للغاز الطبيعى بموقع مطار مبارك بمدينة ملوى محافظ المنيا: إقامة محطة للغاز الطبيعى بموقع مطار مبارك بمدينة ملوى
أعلن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، إقامة أول محطة للغاز الطبيعى بجنوب المنيا، على مساحة 4 أفدنة ملك هيئة الأوقاف جنوب مدينة ملوى، بجوار محطة الصرف الصحى، والتى سبق إقامة مطار عليها لاستقبال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لافتتاح محطة الصرف الصحى بالمركز.

وأضاف أنه تم تحرير عقد اتفاق بين كل من إبراهيم خميس العربى رئيس مركز ملوى، وبهى الدين أبو المجد رئيس شركة وادى النيل لمنطقة المنيا، بهدف إقامة محطة لضخ الغاز الطبيعى من خطوط من قصر هور وصولا للمحطة لتوصيلها للمنازل والمنشآت التجارية والصناعية بمدينة ملوى.

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مصر 365