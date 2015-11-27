نجم نابولي: لما لا نفوز بالدوري الإيطالي؟

يرى ماريك هامسيك لاعب نابولي أن فريقه قادرا على الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم إذا استمر بنفس المستوى الذي يقدمه في الوقت الراهن.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي المركز الثاني في الدوري على بعد نقطتين من المتصدر إنتر ميلان وهو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري الأوروبي التي ضمن التأهل فيها لدور الـ32.

ويقدم نابولي أداء رائعا مع مدربه ماوريتزيو ساري فلم يخسر سوى المباراة الأولى من إجمالي 18 لقاء خاضها حتى الآن الموسم الحالي.

وقال الدولي السلوفاكي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا:"صراحة لم أتوقع هذا النجاح لنابولي على الرغم من توفر نفس العناصر الجيدة الموسم الماضي".

وأضاف "نستطيع الفوز بالدوري إذا حافظنا على المستوى. المشوار مازال طويلا لذا لا نستطيع أن نجزم بقدرتنا على المنافسة الآن لكن إذا استمرت النتائج الإيجابية فسنؤمن وقتها بالقدرة على التتويج".