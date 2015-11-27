أخبار عاجلة

روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
ده كلام - لعبة " الفوازير " بين سعد الصغير وسالي شاهين والعقاب بـ " المشبك " -
أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نجم نابولي: لما لا نفوز بالدوري الإيطالي؟

Google+ Print
نجم نابولي: لما لا نفوز بالدوري الإيطالي؟ نجم نابولي: لما لا نفوز بالدوري الإيطالي؟

يرى ماريك هامسيك لاعب نابولي أن فريقه قادرا على الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم إذا استمر بنفس المستوى الذي يقدمه في الوقت الراهن.

ويحتل فريق الجنوب الإيطالي المركز الثاني في الدوري على بعد نقطتين من المتصدر إنتر ميلان وهو الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في مسابقة الدوري الأوروبي التي ضمن التأهل فيها لدور الـ32.

ويقدم نابولي أداء رائعا مع مدربه ماوريتزيو ساري فلم يخسر سوى المباراة الأولى من إجمالي 18 لقاء خاضها حتى الآن الموسم الحالي.

وقال الدولي السلوفاكي لشبكة سكاي سبورت إيطاليا:"صراحة لم أتوقع هذا النجاح لنابولي على الرغم من توفر نفس العناصر الجيدة الموسم الماضي".

وأضاف "نستطيع الفوز بالدوري إذا حافظنا على المستوى. المشوار مازال طويلا لذا لا نستطيع أن نجزم بقدرتنا على المنافسة الآن لكن إذا استمرت النتائج الإيجابية فسنؤمن وقتها بالقدرة على التتويج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع