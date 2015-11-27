فينجر مشيدا بسانشيز: هو قاتل كالأسد.. يذكرني بلاعب الشارع.. يصلح لكرة المضرب

أشاد أرسين فينجر مدرب أرسنال بلاعبه أليكسيس سانشيز الذي يقدم أداء مميزا الموسم الحالي رغم معاناته من الإجهاد بسبب كثرة المباريات التي لعبها هذا العام.

ويتألق الدولي التشيلي في صفوف المدفعجية منذ انتقاله العام الماضي ويعتبر أحد ركائز الفريق الأساسية التي يعتمد عليها فينجر في دك شباك الخصوم.

وقال فينجر عن لاعب برشلونة السابق:"أحيانا تقول لقد انتهى بعد المجهود الذي قدمه في الملعب لكنه يعود ويكون جاهزا بنسبة 100%".

وأضاف "دائما أراه مجهدا لكن بعد يومين أجده جيدا منتعشا مستعدا للمباريات. أسلوبه يقتل الخصم فعندما ينطلق لا يستطيع أحد إيقافه".

وأردف "هو مثل الأسد لابد أن ينقض على الفريسة في الـ200 مترا الأولى وإن لم يحصل هذا تجده كالميت من شدة الإرهاق".

وتابع "هو يقتل الخصم بهذه الطريقة ثم يتوقف بعدها. مقاومته استثنائية إضافة لقدرته على اللعب معنا مباشرة بعد العودة من أمريكا الجنوبية مع منتخب بلده حتى وإن أتى متأخرا في الطائرة".

وأكمل "كان بإمكانه أن يكون لاعب كرة مضرب رائع. هو ليس من نوعية اللاعبين الذين تلقوا تعليما جيدا لكنه يحظى بقدر جيد من التدريبات البدنية يوميا".

وأتم "يذكرني بلاعب الشارع وليس اللاعب المدلل".