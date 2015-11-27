لعشاق الشاى.. ديلى ميل: 4 أكواب يومياً تعزز مينا الأسنان وتمنع التسوس

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية، حيث أفادت أن الشاى يعزز مينا الأسنان ويمنع التسوس، وهو يعتبر المشروب الشعبى والمشهور عالمياً فى جميع انحاء العالم.

وأوضح الباحثون أن الشاى يحتوى على الفلورايد المعروف لتعزيز مينا الأسنان ويمنع التسوس.

ووجد الباحثون أن كوبا واحدا من الشاى الأسود المخلوط الذى يبلغ 240 ملليجرام، يوفر فى المتوسط 1.18 ملليجرام من الفلوريد، وفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة التغذية.

وأشار الباحثون إلى أن الشاى منزوع الكافيين يحتوى على كمية أكبر من الفلورايد المهم لصحة الأسنان والمحافظة عليها من التسوس.

وأكد الباحثون من جامعة ديربى أن الشاى الأسود يقاتل نوعين من البكتيريا وهما "العقدية الطافرة" و"الملبنة"، لافتين إلى أن كلاهما يرتبط بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.

وأضاف الباحثون ان الشاى الأخضر أيضاً له تأثير مماثل، حيث أنه يساعد على منع رائحة الفم الكريهة من خلال القضاء على مركبات الكبريت فى الفم التى تساهم فى تفاقم الرائحة الكريهة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك فى السابع عشر من شهر نوفمبر الجارى.