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استعدادات أمنية بالسويس لتأمين جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية

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استعدادات أمنية بالسويس لتأمين جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية استعدادات أمنية بالسويس لتأمين جولة الإعادة للانتخابات البرلمانية

واصلت قوات الشرطة بالسويس تواجدها المكثف بالمحافظة استعدادا لتأمين جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين.

وقال مصدر أمني،  إن عمليات التأمين مستمرة داخل المحافظة، خاصة بالطرق التي تربط محافظة السويس مع المحافظات الأخرى، ومن بينها نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربطها مع سيناء.

من جانبه، قال اللواء جمال عبدالباري، مدير أمن السويس، إنهم – بالتعاون مع قيادة الجيش الثالث بالسويس – مستمرون في تنفيذ خطة تأمين الانتخابات بالسويس .. مؤكدا أن انتخابات المرحلة الأولى شهدت تأمينا كاملا، وهو ما سيتكرر في جولة الإعادة.

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