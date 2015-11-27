7 مليارات جنيه خسائر البورصة المصرية في أسبوع

واصلت البورصة تراجعها الحاد للأسبوع الثاني على التوالي، لتخسر حوالي 7 مليارات جنيه من قيمتها السوقية خلال تعاملات الأسبوع، وهبط المؤشر الرئيسي بنحو 2.15% ليغلق عند مستوى 6428 نقطة، فيما تراجع “مؤشر إيجي إكس 70 “، بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 350 نقطة.

وسجل مؤشر ” إيجي إكس 100 “، تراجعًا بنحو 3.21% مغلقًا عند مستوى 745 نقطة، وفيما يخص مؤشر ” إيجي إكس 20 “، فقد سجل تراجعًا بنحو 2.49% مغلقًا عند مستوى6,291 نقطة .

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 2.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1,291 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.0 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 1,527 مليون ورقة منفذة على 99 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

يذكر أن سجلت بورصة النيل، قيمة تداول قدرها 26.4 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 7.7 مليون ورقة منفذة على 2,152 عملية خلال الأسبوع .

واستحوذت الأسهم على 76.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.4% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 77.02% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 17.48%، والعرب على 5.50%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 125.44 مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 128.70 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 54.38% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 45.62% .، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 82.43 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 578 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو561 ألف سند تقريبًا .