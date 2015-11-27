أخبار عاجلة

روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
ده كلام - لعبة " الفوازير " بين سعد الصغير وسالي شاهين والعقاب بـ " المشبك " -
أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اليونيسيف: زواج القاصرات بإفريقيا قد يتضاعف لـ 310 مليون فتاة في 2050

Google+ Print
اليونيسيف: زواج القاصرات بإفريقيا قد يتضاعف لـ 310 مليون فتاة في 2050 اليونيسيف: زواج القاصرات بإفريقيا قد يتضاعف لـ 310 مليون فتاة في 2050

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن عدد زيجات الفتيات القصر في أفريقيا قد يتضاعف إلى 310 ملايين فتاة بحلول عام 2050، إذا استمرت التوجهات الحالية، داعيًا إلى الإسراع من الجهود الرامية إلى الحد من تلك الممارسة.

وكشف الصندوق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تقرير له عن أنه بينما تراجع عدد زواج القاصرات في أفريقيا خلال العقود الأخيرة ، إلا أن معدل التراجع ما زال بطيئا للغاية عندما يقارن الأمر بتسارع وتيرة النمو السكاني المتوقع في القارة.
> وأضاف التقرير، أنه من بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما في أفريقيا ، تتزوج نسبة تصل إلى 34% قبل سن الثامنة عشر، في تراجع عن نسبة الـ 44% التي كان عليها الحال في عام 1990 . والآن هناك 125 مليون امرأة أفريقية كن قاصرات عند زواجهن.
> ومع ذلك، فإن عدد الفتيات في القارة يتوقع أن يزيد من 275 مليونا اليوم إلى 465 مليونا بحلول عام 2050، ويتوقع أن يزيد عدد زواج القاصرات ليصل إلى 310 ملايين، لتتخطى أفريقيا بذلك جنوب آسيا ، المنطقة التي تشهد أكبر عدد لزواج القاصرات.
> ودعا اليونيسيف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى وقف ممارسة زواج الأطفال، مشيرا إلى أنه إذا تمت مضاعفة الوتيرة الحالية لتقليص العدد، فإن عدد زواج القاصرات يمكن أن يصل إلى 150 مليونا بحلول عام 2050 .

وتواجه القاصرات خطرا أكبر فيما يتعلق بالمضاعفات الصحية الناجمة عن الولادة وتزيد احتمالات وفاة الأجنة أو وفاة الأطفال بعد الولادة مقارنة بالأمهات الأكبر سنا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا