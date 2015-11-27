اليونيسيف: زواج القاصرات بإفريقيا قد يتضاعف لـ 310 مليون فتاة في 2050

حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن عدد زيجات الفتيات القصر في أفريقيا قد يتضاعف إلى 310 ملايين فتاة بحلول عام 2050، إذا استمرت التوجهات الحالية، داعيًا إلى الإسراع من الجهود الرامية إلى الحد من تلك الممارسة.

وكشف الصندوق، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تقرير له عن أنه بينما تراجع عدد زواج القاصرات في أفريقيا خلال العقود الأخيرة ، إلا أن معدل التراجع ما زال بطيئا للغاية عندما يقارن الأمر بتسارع وتيرة النمو السكاني المتوقع في القارة.

> وأضاف التقرير، أنه من بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاما في أفريقيا ، تتزوج نسبة تصل إلى 34% قبل سن الثامنة عشر، في تراجع عن نسبة الـ 44% التي كان عليها الحال في عام 1990 . والآن هناك 125 مليون امرأة أفريقية كن قاصرات عند زواجهن.

> ومع ذلك، فإن عدد الفتيات في القارة يتوقع أن يزيد من 275 مليونا اليوم إلى 465 مليونا بحلول عام 2050، ويتوقع أن يزيد عدد زواج القاصرات ليصل إلى 310 ملايين، لتتخطى أفريقيا بذلك جنوب آسيا ، المنطقة التي تشهد أكبر عدد لزواج القاصرات.

> ودعا اليونيسيف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى وقف ممارسة زواج الأطفال، مشيرا إلى أنه إذا تمت مضاعفة الوتيرة الحالية لتقليص العدد، فإن عدد زواج القاصرات يمكن أن يصل إلى 150 مليونا بحلول عام 2050 .

وتواجه القاصرات خطرا أكبر فيما يتعلق بالمضاعفات الصحية الناجمة عن الولادة وتزيد احتمالات وفاة الأجنة أو وفاة الأطفال بعد الولادة مقارنة بالأمهات الأكبر سنا.