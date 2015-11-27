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مقتل 10 أشخاص في تحطم مروحية في سيبيريا

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مقتل 10 أشخاص في تحطم مروحية في سيبيريا مقتل 10 أشخاص في تحطم مروحية في سيبيريا

ارشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الروسية مقتل 10 أشخاص في تحطم مروحية من طراز “مي-8″ بمدينة كراسنوريارسك في سيبيريا، شرق روسيا، وذكر مسئولو وزارة الصحة بالإقليم في وقت سابق أن 13 شخصا قتلوا في هذا الحادث.

وأضاف المتحدث اليوم الجمعة، أن الأطباء يناضلون لإنقاذ حياة الجرحى البالغ عددهم 15 شخصًا مصابًا بجروح مختلفة وتم إرسالها إلى المستشفى في بلدة إيجاركا، حسبما ذكرت “تاس” الروسية.

وكانت المروحية الخاصة بشركة “توروخان” في طريقها من بلدة إيجاركا إلى منشأة إنتاج للنفط، وكان نحو 22 راكبًا وثلاثة من أفراد الطاقم على متن المروحية التي فقدت الاتصال مع برج المراقبة الجوية.

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