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رئيس جامعة الزقازيق من شرم الشيخ. مصر بلد الأمان والسلام

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رئيس جامعة الزقازيق من شرم الشيخ. مصر بلد الأمان والسلام رئيس جامعة الزقازيق من شرم الشيخ. مصر بلد الأمان والسلام
أكد الدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، إن عقد الاجتماع الشهري للجامعة في شرم الشيخ يأتي في إطار تشجيع السياحة بمدينة السلام، عقب ما شهدته مؤخرا من توابع سقوط الطائرة الروسية، وكان بمثابة نوة هزت قطاع السياحة، مؤكدا أن المصريين هم من سيعيدون السياحة لمصر سواء عن طريق السياحة الداخلية، أو عن طريق الترويج لها، ودعوتهم للسياح بزيارة .

وأضاف "نورالدين"، أن مجلس الجامعة يوجه نفس الرسالة التي وجهها الرئيس عبدالفتاح للعالم كله من شرم الشيخ، أن مصر الحضارة والتاريخ لن تضيع وستظل بلد الأمان والسلام. وستظل مصر دائما قادرة بشعبها الابي وجيشها الباسل القوي ، وشرطتها الخارقة. مواجهة أي صعوبات.

وكانت جامعة الزقازيق قد عقدت اجتماعها الشهري بشرم الشيخ أمس الخميس دعما للسياحة برئاسة الدكتور عبدالحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، تحت شعار "أدخلوها بسلام آمنين"، وبمشاركة الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية ردا على الرسائل السلبية بعدم الأمن التي تبثها وسائل الإعلام الغربية.
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مصر 365

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