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فرنسا : بوتين طلب خريطة لمواقع الجماعات «غير الإرهابية» في سوريا

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فرنسا : بوتين طلب خريطة لمواقع الجماعات «غير الإرهابية» في سوريا فرنسا : بوتين طلب خريطة لمواقع الجماعات «غير الإرهابية» في سوريا

بوتين

قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، يوم الجمعة، إن روسيا طلبت من حكومته وضع خريطة للمواقع التي تنشط فيها المجموعات التي تحارب تنظيم داعش في سوريا حتى لا تستهدفها في غاراتها.

واتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولوند في الكرملين، يوم الخميس، على استهداف تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المشابهة في سوريا.

وقال فابيوس، في تصريحات لقناة (أر.تي.إل.) التلفزيونية الفرنسية، بعد مرافقته أولوند إلى موسكو “طلب منا وضع خريطة بالجماعات غير الإرهابية التي تقاتل داعش، والتزم بعدم قصفها ما إن نزوده بما طلب.”

واتهم الغرب موسكو باستهداف الجماعات المسلحة المعارضة للنظام السوري التي يدعم الغرب معظمها.

وأشار فابيوس إلى أن باريس قد ترسل قوات خاصة إلى سوريا مشيرا الى أن أي قرار في هذا الصدد لن يكون معلنا في حال اتخاذه.

 

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