برتوكول تعاون بين بنك مصر وشركة سفارى لتنشيط السياحة الداخلية بشرم الشيخ

استقبلت مدينة شرم الشيخ نحو 580 فردا من مختلف كل الجهات والهيئات الحكومية المصرية فى زيارة لمدينة شرم الشيخ، بهدف تنشيط السياحة رافعين شعار"تحيا مصر ".

جاءت تلك الزيارة تحت رعاية بنك مصر وشركة سفارى، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومختلف الجهات الحكومية، ويدعم البنك رحلات مختلف العاملين فى الدولة ويقدم لهم رحلات إلى شرم الشيخ بالتقسيط بأسعار رمزية.

تضم الاحتفالية ما يقرب من 580 جهة حكومية، ما بين شركات وهيئات، الهدف الرئيسى منها هو دعم القطاع السياحى خلال هذه الفترة الصعبة التى تمر بها المدينة، من خلال تشجيع السياحة الداخلية وتقديم أسعار رمزية للمواطنين لجذب أكبر عدد من السياح، حتى لا تصاب مدينة السلام بالانهيار.

من جانبه أكد الدكتور محمد النجار، الخبير المصرفى فى تصريحات خاصة، أن البنوك الوطنية المصرية وعلى رأسها بنك مصر تقف جنبا إلى جنب بجوار القطاع السياحى للمرور بهذه الأزمة التى تتعرض لها شرم الشيخ أفضل مقصد سياحي في افريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أن مبادرة بنك مصر وسفاري في هذا التوقيت يعد ضربة مزدوجة الاولي تشغيل فنادق شرم الشيخ بعد ان تعرضت هذه المنتجعات لانتكاسة عقب سقوط الطائرة الروسية في 31 أكتوبر الماضي، ورحيل معظم السياح من الروس والإنجليز بعد حظر السفر الي مصر.

من جانبه قال حسني عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة شركة سفارى، إن السياحة الداخلية هى مستقبل السياحة فى مصر، مضيفاً أنه لابد من الاعتماد على المصريين من أجل تنشيط السياحة، خاصة أن المصريين يعشقون بلدهم ويتمنون زيارة هذا المنتجع المتميز بطبيعة خلابة، وصفاء ليس له مثيل.

وأعرب جميع المشاركين من جهات حكومية مصرية عن سعادتهم للمشاركة فى دعم وتنشيط السياحة المصرية الداخلية وحضورهم إلى مدينة السلام شرم الشيخ، وطالب المشاركون من رياضيين ومصرفيين وخبراء اقتصاد بضرورة تنظيم مسيرة فى شوارع مدينة السلام ابتداء من اليوم الجمعة وإقامة نصب تذكارى لضحايا الطائرة ووضع أكاليل الزهور والشموع حتى يعرف الجميع أن مصر وشعبها حزينة على هذا الحادث الأليم.