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بالصور.. مدير مرور بنى سويف ينهى مشكلة سائقى السرفيس الخاصة بالمخالفات

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بالصور.. مدير مرور بنى سويف ينهى مشكلة سائقى السرفيس الخاصة بالمخالفات بالصور.. مدير مرور بنى سويف ينهى مشكلة سائقى السرفيس الخاصة بالمخالفات
اجتمع العقيد حسام الشايب، مدير إدارة مرور بنى سويف، مساء أمس، الخميس، بسائقى السرفيس بمنطقة محى الدين، أسفل الكوبرى العلوى للاستماع لشكواهم والمشاكل التى تواجههم.

وأكد بعض السائقين على وجود مشكلة مع النيابة فى تحصيل المخالفات تجبر السائقين على عدم العمل وأنهم يعانون فى الحصول على الرقم القضائى لدفع المخالفة، بالإضافة إلى إجبارهم على دفع المخالفات كلها جملة واحدة وليس مخالفة إيصال السحب فقط.

وشدد العقيد حسام الشايب، مدير إدارة المرور للسائقين، على أن المشكلة تم احتوائها بحضور مدير الأمن والاتفاق مع النيابة بتسيير الأمور، وتأجيل دفع المخالفات الأخرى حتى انتهاء التراخيص واستجابت النيابة لمطالب السائقين المشروعة، مشيراً إلى أن السائقين يتعاونون مع إدارة المرور فى تنظيم الحركة والقضاء على المواقف العشوائية.

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مصر 365