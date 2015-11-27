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وصول 500 سيارة لموانئ السويس و17 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء الادبية

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وصول 500 سيارة لموانئ السويس و17 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء الادبية وصول 500 سيارة لموانئ السويس و17 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء الادبية
صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 300 سيارة و السفينة دودو و على متنها 200 سيارة قادمتان من جدة.

17 الف و 400 طن بضائع عامة تغادر ميناء الادبية
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يشهد ميناء الأدبية اليوم مغادرة السفينة سبريت اوف سى و على متنها 15 الف طن نترات امونيوم و هيئات حديدية و اسمنت معبأ متجهة الى ميناء ينبع السعودى و السفينة نافى موون و على متنها 2400 طن دقيق معبأ متجهة الى الصومال.

1368 راكب يغادرون ميناء سفاجا
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>يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 148 راكب و 18 سيارة و 1 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و 8 سيارة و السفينة الحرية 2 و على متنها 31 شاحنة و 5 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 836 راكب و 29 سيارة و 17 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 81 شاحنة و 11 راكب.

على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة و على متنها 168 راكب و 39 سيارة و 9 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 48 شاحنة و 9 راكب و 16 سيارة كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 521 راكب و 56 سيارة و 7 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة .
>وصول 1071 راكب لميناء نويبع.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 589 راكب و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 6 تريلا.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 482 راكب و 48 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 9 تريلا و 2 سيارة كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 194 راكب و 11 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 41 براد و 6 تريلا و 2 لوبى مقطورة.

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