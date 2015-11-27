وصول 500 سيارة لموانئ السويس و17 ألف طن بضائع عامة تغادر ميناء الادبية

17 الف و 400 طن بضائع عامة تغادر ميناء الادبية

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1368 راكب يغادرون ميناء سفاجا

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صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 300 سيارة و السفينة دودو و على متنها 200 سيارة قادمتان من جدة.يشهد ميناء الأدبية اليوم مغادرة السفينة سبريت اوف سى و على متنها 15 الف طن نترات امونيوم و هيئات حديدية و اسمنت معبأ متجهة الى ميناء ينبع السعودى و السفينة نافى موون و على متنها 2400 طن دقيق معبأ متجهة الى الصومال.>يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة القاهرة و على متنها 148 راكب و 18 سيارة و 1 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 11 راكب و 8 سيارة و السفينة الحرية 2 و على متنها 31 شاحنة و 5 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 836 راكب و 29 سيارة و 17 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 81 شاحنة و 11 راكب.

على جانب أخر شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة و على متنها 168 راكب و 39 سيارة و 9 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 48 شاحنة و 9 راكب و 16 سيارة كما تغادر العبارة القاهرة و على متنها 521 راكب و 56 سيارة و 7 شاحنة و السفينة الحرية و على متنها 84 شاحنة .

>وصول 1071 راكب لميناء نويبع.

يشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 589 راكب و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 14 براد و 6 تريلا.

كما شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة و على متنها 482 راكب و 48 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 11 براد و 9 تريلا و 2 سيارة كما غادر الميناء العبارة برنسيسة و على متنها 194 راكب و 11 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 41 براد و 6 تريلا و 2 لوبى مقطورة.