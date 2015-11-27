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بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة العلاج الإشعاعى فى دمياط

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بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة العلاج الإشعاعى فى دمياط بدء الخطوات التنفيذية لإنشاء وحدة العلاج الإشعاعى فى دمياط
أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم2970 لسنة 2015 بتخصيص 540م2 لإنشاء وحدة للعلاج الإشعاعى بمركز أورام دمياط، فى المنطقة بين مركز الأورام ومركز الجهاز الهضمى والقلب.

ووجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، بتذليل كافة العقبات لاستخراج الرخصة فى أسرع وقت، وتسلمت الشركة المنفذة الموقع وبدأت أعمال الحفر لعمل الخراسانيات الخاصة بقاعدة الجهاز.

وقال محافظ دمياط، فى تصريحات صحفية، إن جهاز العلاج الإشعاعى (اللينير) يعد أحدث جهاز فى ، وهو ثلاثى الأبعاد لعلاج جميع حالات الأورام، وسوف يخدم مرضى دمياط والمحافظات الأخرى للارتقاء بالخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الأورام.

وأضاف المحافظ، أن القرار تضمن أيضا تخصيص 644 متر2 لصالح مركز الأورام لتوسعته لإقامة مبنى يضم العيادات الخارجيه والمعامل والعلاج الكيماوى الخارجى.

وأوضح الدكتور محمد زيدان، مدير مركز الأورام، أن جهاز العلاج الإشعاعى يتكلف 14 مليون جنيه لتبلع قيمة تكاليف الوحدة 22.5 مليون جنيه متضمنة الجهاز ومشتملاته والمبنى وتستغرق مدة التنفيذ تسعة أشهر.
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