السعوديات يبدأن يوم الأحد حملتهن الانتخابية الاولى

>تبدأ السعوديات الاحد حملة انتخابية تمهيدا لانتخابات مجالس بلدية ستكون الاولى التي تشارك فيها النساء ترشحا واقتراعا، ويؤمل منها ان تمهد الطريق لمنحهن حقوقا اضافية في المملكة.

وتمتد الحملات 12 يوما تمهيدا للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر، علما انه يمنع على المرشحين عرض صورهم. وسيتاح للمرشحات لقاء الناخبات، بينما سيتولى متحدث باسمهن التواصل مع الذكور.

وتقول المرشحة عن دائرة القطيف (شرق) نسيمة السادة "اذا اردنا ان ننمي بلدنا او نصلحه، علينا ان نضع امرأة في كل مستويات اتخاذ القرار".

وتطبق المملكة المحافظة معايير صارمة في التعامل مع النساء الممنوعات مثلا من قيادة السيارات. كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في الاماكن العامة ونيل اذن الرجل للسفر والعمل والزواج.

وبدأت المملكة بتخفيف بعض القيود في عهد العاهل الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الذي اطلق الانتخابات البلدية للمرة الاولى عام 2005، وتعهد قبيل دورة 2011 بان تشارك النساء في دورة هذه السنة.