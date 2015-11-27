شقيقان يقتلان بقال حاول منعهما من سرقة "توك توك" فى شبرا الخيمة

لقى بقال مصرعه على يد شقيقان بعد أن تصدى لمحاولتهما سرقة مركبة "توك توك" بشبرا الخيمة، إثر استغاثة من مالكها، تم نقل جثة المتوفى لمشرحة مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بحدوث مشاجره ومتوفى بشارع صقر المتفرع من شارع 15 مايو دائرة القسم .

انتقل على الفور المقدم حسن مكاوى نائب مامور القسم، والرائد محمد سرحان رئيس مباحث القسم، وتبين أنه حال زيارة "محمد ف .خ" 21 سنة سائق "توك توك" لأحد ذويه بالشارع محل البلاغ، تاركاً مركبة "التوك توك" التى كان يستقلها أسفل العقار وحال نزوله فوجئ بقيام كلا من "محمد .م" 15 سنة عاطل تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقه من ذات العيار، وشقيقه "عادل" سن 23 عاطل (هارب) يستقلان مركبة "التوك توك" خاصته بقصد السرقه فلاحقهما مستغيثاً بالأهالى، فقام على أثر ذلك أحد أهالى المنطقه ويدعى "أحمد رمضان" 22 سنة صاحب محل بقاله ومقيم بالشارع محل البلاغ بالقفز داخل التوك توك للإمساك بقائده فأطلق المتهم الأول بإطلاق عيار نارى صوبه من السلاح حوزته، مما أدى لإصابته بطلق نارى بمؤخرة الرأس ووفاته، وتمكنت الأهالى من الإمساك بالأول بينما فر الثانى هارباً.

وبمواجهة المتهم المضبوط، اعترف بإرتكابه الواقعه بالتوجه لمحل سكن المتهم الهارب، تبين هروبه، بينما عثر بمسكنه على سلاح نارى فرد خرطوش، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعه وضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8098 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م.

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