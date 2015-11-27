مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بطريق الخدمات بالبحيرة

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر جراء وقوع حادث تصادم بطريق الخدمات صحراوى الكيلو 155 اتجاه القاهرة دائرة قسم شرطة غرب النوبارية، فى البحيرة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 8167 س ى هـ / 6135 س أ ل نقل بمقطورة، قيادة "محمد فرج الله عباسى" سائق ومقيم مينا البصل الإسكندرية، السيارة رقم 2843 س م ب / 7661 نقل بمقطورة الإسكندرية، قيادة "محمد أحمد شحاتة" سائق، ومقيم القبارى الإسكندرية، حيث إنه أثناء محاولة قائد السيارة الثانية تخطى إحدى السيارات، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة الأولى من الخلف التى تصادف توقفها على جانب الطريق، واشتعال النيران بمقدمة السيارة الثانية، ومؤخرة السيارة الأولى "وتم إخمادها".

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية بحروق من الدرجة الثانية والثالثة بأنحاء متفرقة بالجسم، ووفاة مرافقه إسلام محمد سعد "تباع ومقيم العجمى الإسكندرية".

وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى النوبارية العام والمصاب للمستشفى الجامعى بالإسكندرية، وتحرر المحضر 4964 /2015 جنح القسم.

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