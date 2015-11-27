الألمانية : بلاغ كاذب بوجود قنبلة يؤخر وصول طائرة تركية الى القاهرة

أعلنت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولى أن بلاغا كاذبا بوجود قنبلة على رحلة الخطوط التركية القادمة فجر اليوم الجمعة من اسطنبول إلى القاهرة تسبب فى تأخير وصولها ثلاث ساعات حيث تم تغيير الطائرة وإعادة تفتيش الركاب وحقائبهم.

وقالت المصادر : "تلقينا إشارة من مكتب الخطوط التركية بالقاهرة يفيد بتأخر وصول رحلتهم رقم 693 والقادمة من مطار إسطنبول إلى القاهرة ثلاث ساعات وعدم دخول الركاب للدائرة الجمركية فى رحلة المغادرة لحين وصول الطائرة حيث تم تغييرها بعد تلقى السلطات التركية بلاغا بوجود قنبلة عليها وتم إعادة تفتيش الركاب وحقائبهم ولم يتم العثور على شىء واستأنفت الطائرة رحلتها".

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