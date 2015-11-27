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زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء خلال ساعات لقرية الأمل بالإسماعيلية لمتابعة العمل بها

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زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء خلال ساعات لقرية الأمل بالإسماعيلية لمتابعة العمل بها زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء خلال ساعات لقرية الأمل بالإسماعيلية لمتابعة العمل بها
قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء سيقوم بزيارة مرتقبة خلال ساعات لقرية الأمل بالإسماعيلية لتفقد الأعمال التى تمت بها وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كانت قد أعلنت مسبقا أنه تم الانتهاء فيما يتعلق بمنطقة الصوب الزراعية بالقرية والتى تضم 514 صوبة، من إنشاء الهيكل المعدنى للصوب، وحفر عدد من الخزانات للمياه، وتركيب البولى إثيلين لـ7 خزانات، والإنتهاء من أعمال التدبيش وشبكة المياه.

وفيما يتعلق بمنطقة البيوت الزراعية التي تضم 68 بيتاً زراعياً، فقد تمت الإشارة إلى الإنتهاء من أعمال تسوية الأرض المخصصة لإنشاؤها، ونهو أعمال تركيب الهيكل المعدني لها، وجاري الانتهاء من أعمال التجهيزات الداخلية بها.

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مصر 365

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