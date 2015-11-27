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نادى القضاة: لا زيادة فى التأمين على المستشارين المشرفين على الانتخابات

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نادى القضاة: لا زيادة فى التأمين على المستشارين المشرفين على الانتخابات نادى القضاة: لا زيادة فى التأمين على المستشارين المشرفين على الانتخابات
أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، وعضو غرفة عمليات النادى، أن القضاة سيشرفون على جولة الإعادة للمرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بشمال سيناء مهما كانت المخاطر، متابعا "لن نتخلى عن أداء واجبنا الوطنى أيا كانت الظروف".

وأضاف قنديل لـ"اليوم السابع"، أنهم طالبوا بالتأمين الكافى للمشرفين على جولة الإعادة فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه لا زيادة فى التأمين على حياة القضاة.

وأشار المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، إلى أن التأمين على حياة القضاة نظام يتم اتباعه منذ عام 2010، موضحا أن نادى القضاة هو من يقوم بدفعه من قيمة اشتراكات أعضائه، وليس من الدولة.

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مصر 365