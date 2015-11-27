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مجلس الدولة ووزارة العدل يتلقيان عزاء شهداء القضاء بمسجد المشير غدا

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مجلس الدولة ووزارة العدل يتلقيان عزاء شهداء القضاء بمسجد المشير غدا مجلس الدولة ووزارة العدل يتلقيان عزاء شهداء القضاء بمسجد المشير غدا
يتلقى مجلس الدولة ووزارة العدل، غد السبت، عزاء القضاة الشهداء، المستشار عمر حماد، وكيل مجلس الدولة، والمستشار عمرو مصطفى حسنى، وكيل النائب العام، واللذان استشهدا فى الحادث الإرهابى الذى استهدف فندق العريش، الثلاثاء الماضى، وذلك بمسجد المشير طنطاوى فى التجمع الخامس.

ويذكر أن 3 شرطيين وقاضيين استشهدوا فى الحادث، وأصيب 12 آخرون بينهم مجندان، إثر انفجار سيارة ملغومة أمام فندق القضاة المشرفين على الانتخابات فى العريش، بعد تعامل قوات الأمن معها وتفجيرها خارج نطاق الفندق.
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