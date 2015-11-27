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مشاورات بين مصر والسودان لعقد لجنة قنصلية مشتركة لحل أزمة الجالية

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مشاورات بين مصر والسودان لعقد لجنة قنصلية مشتركة لحل أزمة الجالية مشاورات بين مصر والسودان لعقد لجنة قنصلية مشتركة لحل أزمة الجالية
علم "اليوم السابع" أن القاهرة طلبت من الخرطوم التحضير لعقد لجنة قنصلية مشتركة عالية المستوى بين البلدين لبحث المشكلات المتعلقة بكلتى الجاليتين، خاصة فى أعقاب التوترات التى حدثت مؤخرا بسبب بعض المشاكل المتعلقة بمعاملة السودانيين بمصر.

وتقدم السفير المصرى بالسودان عصام شلتوت بطلب للحكومة السودانية لحل المشكلات العالقة وجار عقد مشاورات بين الجانبين لتحديد موعد اللجنة قريبا، والتى من المنتظر أن تُعقد على مستوى نائب وزير الخارجية وهو يعتبر تمثيل عالى المستوى مقارنة بطبيعة اللجان المشتركة القنصلية.

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مصر 365

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