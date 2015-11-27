"المجتمعات العمرانية" تطرح 6 مناقصات فى 3 مدن جديدة

أكد المهندس رمضان خيرى، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، أنه سيتم طرح 14 محلاً تجارياً بأحياء ومجاورات المدينة بمساحات تتراوح بين 18م2 و98م2، بالإضافة إلى 6 ورش بمجمع الصناعات الصغيرة فى المنطقة الصناعية الثانية بمساحات تتراوح بين 20م2 و22م2، وذلك للبيع بالمزاد العلنى.

وأوضح المهندس عاطف زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، فى بيان له، أنه سيتم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة رى المسطحات الخضراء على مياه الصرف المعالجة بالجزء الغربى بالمدينة، وكذلك أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات، وشبكات الرى لمواقع الأحياء (الثالث – السابع – الإسكان الفاخر – المهبط وحول الجامعة الفرنسية – حى النادى).

كما سيتم طرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات، وشبكات الرى لمواقع (السياج الشجرى بالطريق الإقليمى الغربى – مدخل الإسماعيلية (1) – جزيرة الإسماعيلية – المنطقة المواجهة لسور الحديقة الإقليمية)، بجانب أعمال زراعة وتشجير وتركيب شبكة رى عادية بالحى الأول – مجاورات (1-2-3)، وبعض المناطق بالحيين الثامن والتاسع بالمدينة، حيث أن هذه الأعمال سيتم طرحها فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، بالإضافة إلى طرح أعمال النظافة العامة لمنطقة غرب المدينة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المتخصصة فى هذا المجال.

وأشار المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، إلى أنه سيتم طرح عملية تشغيل وصيانة وحراسة محطة المياه بالمدينة، والمأخذ، وخطوط المياه العكرة، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.