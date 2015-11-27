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دراسة: التعرض الدورى لضوضاء السيارات يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب

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دراسة: التعرض الدورى لضوضاء السيارات يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب دراسة: التعرض الدورى لضوضاء السيارات يرفع من خطر الإصابة بالاكتئاب
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الكثير من الناس الذين يعيشون بجوار الطريق ويتعرضون للضوضاء المستمرة قد يواجهون خطر أعلى للإصابة بالاكتئاب.

ووجد الباحثون خلال الدراسة، ارتفاع خطر الاصابة بالاكتئاب لأكثر من 25% بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون فى المناطق التى يوجد فيها الكثير من السيارات، مقارنة مع أولئك الذين يعيشون فى المناطق التى توجد فيها ضوضاء الطريق.

قال الباحث استر اوربان، من مركز علم الأوبئة فى المناطق الحضرية فى مستشفى جامعة إسن، أن الضجيج يسبب التوتر والانزعاج، لافتاً أنه اذا استمر هذا الضجيج على مدى فترة زمنية طويلة وثابتة وبصوت عال، فإنه يمكن أن يسهم فى الاكتئاب.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 3000 شخص، والتى نشرت على الانترنت فى عدد نوفمبر فى مجلة آفاق الصحة البيئية، أن الاشخاص الذين يعيشون بجوار السيارات ترتفع لديهم فرص الاصابة بالاكتئاب والتى تشمل الشعور بالوحدة والحزن، ووجود صعوبة فى التركيز أو الشعور بالفشل.

وقد نشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الامريكى "Health Day News".

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مصر 365