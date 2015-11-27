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مصرع كهربائى صعقه التيار أثناء صيانة محمول فى البحيرة

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مصرع كهربائى صعقه التيار أثناء صيانة محمول فى البحيرة مصرع كهربائى صعقه التيار أثناء صيانة محمول فى البحيرة
استقبل مستشفى إدكو العام جثة "علاء مرسى السيد أبوبكر"، كهربائى ومقيم بندر إدكو، إثر صعقه بالتيار الكهربائى تم إخطار مركز شرطة إدكو، وبسؤال كل من "الشحات مصطفى السيد" بالمعاش ومقيم بندر إدكو خال المتوفى، و"شوقى عبدالقوى يونس" مدير المدرسة الثانوية التجارية بنات بإدكو ومقيم بندر رشيد، قررا أنه حال قيامه بعمل صيانة بمحمول كهربائى داخل المدرسة المشار إليها فصعقة التيار الكهربائى مما أدى لوفاته ولم يتهما أحدا بالتسبب في ذلك .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، تم إخطار هندسة كهرباء إدكو لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر 3924/2015 إدارى المركز.

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مصر 365