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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسسب خلاف على حظيرة مواشى بالمنيا

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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسسب خلاف على حظيرة مواشى بالمنيا إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بسسب خلاف على حظيرة مواشى بالمنيا
أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين، استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب الخلاف على حظيرة مواشى، بمركز سمالوط محافظة المنيا.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى مدير المباحث، يفيد وقوع مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بمركز سمالوط، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتمكنت من فض المشاجرة، وإلقاء القبض على عدد من الجانبين، وأسفرت المشاجرة التى استخدمت فيها الأسلحة النارية عن إصابة 3 أشخاص بطلق نارى، وتم إحالتهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

بينما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 6 أشخاص من الجانبين، ووضع قوة أمنية لمتابعة الحالة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365